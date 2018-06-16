Калининград, 16 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В Калининграде возбуждено дело в отношении бильярдного клуба и ресторана за незаконное использование символики ФИФА. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФАС, речь идет о бильярдном клубе «Классик» ресторан «Арбат», расположенных в непосредственной близости к фан-зоне ЧМ-2018.

Ресторан в Калининграде с незаконной символикой ЧМ-2018

По данным ведомства, бизнесмены нарушили сразу два закона — № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года…» и № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Несогласованное использование символики ФИФА дает необоснованные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности, объяснили в УФАС.

В частности, приглашения посетить бильярдный и ресторанный клубы были написаны шрифтом, который официально используется на ЧМ-2018.

Бильярдный клуб в Калининграде с незаконной символикой ЧМ-2018

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что накануне антимонопольщики уличили стоматологическую клинику доктора Лебедева в нелегальном использовании символики ЧМ-2018. Бизнесмены от медицины заказали баннер-панно с надписью: «Официальная стоматологическая клиника чемпионата мира по футболу», проиллюстрировав рекламу «Зубовакой».

Кроме того, калининградская рыбоперерабатывающая фирма «Навага» оштрафована на 500 тыс. рублей за этикетки на пресервах с именем RUSSIA 2018.