Казань, 16 июня, 2018, 15:32 — ИА Регнум. 16 июня на стадионе «Казань-Арена» между национальными сборными Франции и Австралии был разыгран матч 1-го тура группы C в рамках Чемпионата Мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось минимальной победой французского коллектива со счётом 2:1.

Christopher Johnson Французские болельщики

В начале второго тайма форвард «Атлетико» Антуан Гризманн открыл счёт ударом с пенальти — 1:0. Через 4 минуты Миле Единак реализовал одиннадцатиметровый, назначенный после фола Самуэля Умтити — 1:1. В конце матча хавбэк «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вывел свою сборную вперёд после передачи Оливье Жиру — 2:1.

Статистика матча (Франция/Австралия)

Удары 9/3

Удары в створ 7/1

Владение 56%/44%

Фолы 16/19

Набрав 3 очка, Франция является лидером группы С. Австралия без очков опустилась на последнее место.

Составы на матч:

Франция: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Мбаппе, Гризманн, Дембеле.

Австралия: Райан, Миллиган, Бехич, Лекки, Сэйнсбери, Ридсон, Крузе, Муй, Единак, Рогич, Наббаут.

Главный арбитр матча: Андрес Кунья.

Предупреждения: Лекки — 13, Ридсон — 57, Толиссо — 76, Бехич — 87.

Голы: Гризманн (пен) 58 — 1:0, Единак (пен) 62 — 1:1, Погба 81 — 2:1.