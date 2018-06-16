Премьер-министр Турции: «Евровидение» стало слишком политизированным
Анкара, 16 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что прошедший в 2018 году в Лиссабоне песенный конкурс «Евровидение» был крайне политизированным. Об этом глава турецкого правительства заявил сегодня, 16 июня, каналу Babala TV на видеохостинге YouTube.
Йылдырым отметил, что Израиль на конкурсе представляла очень слабая в вокальном плане исполнительница, однако это не помешало ей победить в «Евровидении».
"Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму», — отметил Йылдырым.
Также политик отметил, что намерение Израиля провести песенный конкурс в 2019 году в Иерусалиме ещё больше усилит религиозную напряженность на Ближнем Востоке.
Напомним, израильская певица Нетта Барзилай одержала победу в песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году проходил в Португалии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Барзилай с победой и пообещал, что в 2019 году «Евровидение» пройдёт в Иерусалиме.