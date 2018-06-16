Анкара, 16 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что прошедший в 2018 году в Лиссабоне песенный конкурс «Евровидение» был крайне политизированным. Об этом глава турецкого правительства заявил сегодня, 16 июня, каналу Babala TV на видеохостинге YouTube.

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Йылдырым отметил, что Израиль на конкурсе представляла очень слабая в вокальном плане исполнительница, однако это не помешало ей победить в «Евровидении».

"Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму», — отметил Йылдырым.

Также политик отметил, что намерение Израиля провести песенный конкурс в 2019 году в Иерусалиме ещё больше усилит религиозную напряженность на Ближнем Востоке.

Напомним, израильская певица Нетта Барзилай одержала победу в песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году проходил в Португалии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Барзилай с победой и пообещал, что в 2019 году «Евровидение» пройдёт в Иерусалиме.