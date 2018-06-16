Казань, 16 июня, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Отличный футбольный матч мы посмотрели в Казани, где, как сообщало ИА REGNUM , встречались сборные Австралии и Франции. Казалось бы, все расклады изначально были в пользу французов, среди которых есть целая россыпь звёзд: Льорис, Варан, Канте, Мбаппе, Гризманн и многие другие.

Chabe01 Сборная Франции по футболу

Футбольная война миров в Казани

Но первый тайм австралийцы, ведомые опытнейшим голландским тренером Бертом ван Мервейком, не только строго держали оборону, но и имели опаснейший момент — французов спас вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис. Нападение же сборной Франции ходило в печали. Не оправдал доверия Антуан Гризманн, похоже, так и не отошедший от раздумий о переходе из «Атлетико» в «Барселону» (к слову, в результате он остался в Мадриде).

Но после перерыва Гризманн всё же очнулся и заработал пенальти. Пенальти, надо сказать, сомнительный. Гризманн ворвался в штрафную площадку. Не успевавший за ним австралийский защитник покатился и сбил Антуана. И вот тут сработало нововведение этого чемпионата мира — видеопросмотры. Встретившись с экраном, уругвайский судья Андрес Кунья всё-таки назначил пенальти в ворота Мэтью Райана. Гризманн с 11 метров был предельно точен.

Однако недолго играла «Марсельеза». После навеса защитник французов Самуэль Умтити, за которого его клуб «Барселона» перед чемпионатом мира прописал огромные отступные, для чего-то решил сыграть в волейбол. Ещё один пенальти! Ревёт «Казань Арена», закрывают лицо французские болельщики, а капитан австралийцев спокойно забивает Уго Льорису.

Сенсация, а ничья в этом матче, безусловно, стала бы таковой, умерла за 10 минут до конца встречи. Поль Погба, которого называют футбольным Канье Уэстом, отыгравшись по центру в «стеночку» с партнёром, пробил австралийского вратаря Мэтью Райана. Далее французы спокойно довели матч до победы, но в целом, надо сказать, не убедили. От этой сборной ждут куда большего.

На недавнем чемпионате Европы — 2016 сборная Франции осталась в шаге от победы, уступив в финале сборной Португалии, за которую единственный гол забил форвард московского «Локомотива» Эдер. Теперь французские болельщики требуют от своей сборной только победы на чемпионате мира в России. Австралийцы же надеются повторить успех чемпионата мира — 2006, когда они вышли в 1/8 финала.

Сегодня в группе С, где играют Франция и Австралия, состоится матч сборных Дании и Перу. Начало в 19:00. К сожалению, перед этим матчем в Саранске, как сообщало ИА REGNUM, произошло ДТП, в которое угодил перуанский болельщик.

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