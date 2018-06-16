Москва, 16 июня, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Внесенный в Госдуму правительством законопроект о повышении пенсионного возраста предполагает повысить возраст, по достижении которого будут назначаться не только страховые пенсии, но и другие виды пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Пенсионерка

Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.

Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после реализации пенсионной реформы составит порядка 12 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Однако не все согласны с проведением реформы, государство должно искать альтернативные источники пополнения пенсионного фонда вместо решения проблем за счёт граждан России через повышение пенсионного возраста, полагают эксперты.