Казань, 16 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Звёздная сборная Франции, возглавляемая легендарным чемпионом мира и Европы Дидье Дешамом, играет в Казани со сборной Австралии. Как сообщало ИА REGNUM, встреча напоминает футбольную войну миров, так как сборные находятся на совершенно разных уровня мастерства. Букмекеры прогнозировали лёгкую победу французов, но матч выдался боевитым и жарким.

Французский болельщик

Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти, но за 10 минут до конца матча Поль Погба, сыграв в «стеночку» с партнёром, забил австралийцам. Ликует Франция!