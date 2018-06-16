Москва, 16 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму Конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Ее положения позволят привести к международным стандартам законодательное регулирование пенсионной сферы», — отметил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В Конвенции №102 зафиксированы главные принципы организации и управления социальным обеспечением, такие как гарантированность пенсий и пособий, размер выплат, предотвращающий бедность, финансовая устойчивость системы.

Конвенция устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Предусмотрено, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%.

Правительство также внесло в Госдуму законопроект о новой пенсионной системе, предполагающий повышение пенсионного возраста.