Казань, 16 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Звёздная сборная Франции, возглавляемая легендарным чемпионом мира и Европы Дидье Дешамом, играет в Казани со сборной Австралии.

Франция. Первый гол

Как сообщало ИА REGNUM, встреча напоминает футбольную войну миров, так как сборные находятся на совершенно разных уровня мастерства. Букмекеры прогнозировали лёгкую победу французов.

Футбольная война миров в Казани

Однако те долгое время подбирались к воротам Мэтью Райана, представляющего, как и многие австралийцы, английскую премьер-лигу. Более того, австралийцы сами были весьма близки к взятию ворот французов после удачно разыгранного стандартного положения. Первый тайм закончился нулевой ничьей.

Но после перерыва Антуан Гризманн заработал пенальти, который сам же и реализовал. Любопытно, что судья зафиксировал нарушение после видеоповтора, система которых введена только на этом чемпионате мира. Аналогично — после видеопросмотра — был засчитан гол испанца Диего Косты сборной Португалии. Напомним, что тот матч завершился вничью — 3:3.