Сборная Франции начинает убийство сборной Австралии
Казань, 16 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Звёздная сборная Франции, возглавляемая легендарным чемпионом мира и Европы Дидье Дешамом, играет в Казани со сборной Австралии.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча напоминает футбольную войну миров, так как сборные находятся на совершенно разных уровня мастерства. Букмекеры прогнозировали лёгкую победу французов.
Футбольная война миров в Казани
Однако те долгое время подбирались к воротам Мэтью Райана, представляющего, как и многие австралийцы, английскую премьер-лигу. Более того, австралийцы сами были весьма близки к взятию ворот французов после удачно разыгранного стандартного положения. Первый тайм закончился нулевой ничьей.
Но после перерыва Антуан Гризманн заработал пенальти, который сам же и реализовал. Любопытно, что судья зафиксировал нарушение после видеоповтора, система которых введена только на этом чемпионате мира. Аналогично — после видеопросмотра — был засчитан гол испанца Диего Косты сборной Португалии. Напомним, что тот матч завершился вничью — 3:3.