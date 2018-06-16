Владимир, 16 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В выборах губернатора Владимирской области, которые пройдут в сентябре 2018 года, от КПРФ примет участие журналист и общественный деятель Максим Шевченко. Он также возглавит партийный список коммунистов на выборах депутатов Заксобрания региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Шевченко

Решение о выдвижении Максима Шевченко приняли 16 июня делегаты конференции регионального отделения партии, сообщил портал «ПроВладимир».

«Переговоры с Максимом Леонардовичем велись последние три недели, но идею держали в секрете до сегодняшнего дня. ЦК КПРФ согласовал его кандидатуру, а на сегодняшней конференции ее поддержали и местные коммунисты. Шевченко также возглавит партсписок на выборах в Заксобрание», — сообщило издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в КПРФ планировали выдвинуть на выборы регионального депутата Ларису Емельянову. В итоге она заняла третье место партийном списке коммунистов на выборах в Заксобрание.

Максим Шевченко — российский журналист, член правления «Левого фронта». На президентских выборах в 2018 году был доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина.