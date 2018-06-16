Саранск, 16 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В Саранске автомобиль сбил болельщика сборной Перу. Перуанец приехал на чемпионат мира — 2018 и с латиноамериканским задором решил перебежать дорогу в неположенном месте, но угодил под колёса проезжавшей машины.

macwagen Движение пешеходов запрещено

К счастью, всё обошлось, и футбольный фанат сам покинул место происшествия, отделавшись ушибом бедра. Для болельщика же сборной Нигерии, как сообщало ИА REGNUM, в Москве всё закончилось куда печальнее.

Нигерийский болельщик сломал пятки в ночной борьбе с москвичами

Уже перед началом чемпионата мира — 2018 Саранск прославился своими высоченными ценами на аренду жилья для приезжих фанатов. Цены на апартаменты, которые ещё зимой можно было снять за 2−3 тысячи рублей, взлетели до 100 тысяч за ночь.

Напомним, сегодня в 16:00 на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске сборная Перу встретится со сборной Дании. Перуанцев, несомненно, поддержат болельщики московского «Локомотива», в составе которого лидер сборной Перу Джефферсон Фарфан стал чемпионом России.