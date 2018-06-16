Москва, 16 июня, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20% правительство РФ внесло в Госдуму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Ранее глава правительства пообещал, что уровень налога на социально значимые товары и услуги, в том числе продовольствие и лекарства, останется прежним.

Вместе с тем ЦБ прогнозирует увеличение инфляции на 1 процентный пункт — такое влияние окажет возврат к прежней ставке НДС в 2019 году.