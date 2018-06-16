Джакарта, 16 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Индонезии огромный питон проглотил женщину. Об этом сегодня, 16 июня, пишет Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.

Питон. Иллюстрация из книги 1901 года

Ужасный инцидент произошел на юго-востоке индонезийского острова Сулавеси. 54-летняя местная жительница Ва Тиба исчезла вечером 14 июня. Известно, что она пошла проверить кукурузные посадки в километре от своего дома.

На следующие утро, 15 июня, женщина так и не появилась дома и её семья забила тревогу. На поиски Ва Тибы отправилась её сестра, но вблизи кукурузного поля она обнаружила только следы, фонарь, обувь и мачете.

Родственница пропавшей обратилась за помощью к местным жителям. Были организованы поиски. Через некоторое время недалеко от плантации был обнаружен крупный питон с раздутым желудком. Питона убили и вскрыли ему брюхо. Там было обнаружено тело пропавшей женщины.