Москва, 16 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. В ночной Москве произошёл неприятный инцидент. Нигерийский болельщик, заранее начав выпивать перед матчем родной сборной со сборной Хорватии, который состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 в Калининграде, разбушевался в одном из московских домов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рентген стопы

После возлияний нигериец Толуопе Акинди, прилетевший на матчи ЧМ-2018, вылез на козырек подъезда, где решил продемонстрировать своё танцевальное и песенное искусство. Жильцы многоквартирного дома на улице Брусилова попросили гостя успокоиться, а после, не найдя понимания, толкнули его вниз. Нигериец сломал обе пятки.

При этом, как сообщало ИА REGNUM тренер нигерийцев Гернот Рор отметил гостеприимство россиян и заявил, что в России нет дискриминации. Что ж, надеемся, что подобные истории не повторятся, а радостей у футбольных болельщиков будет больше, нежели печалей.

Москвичам надо быть терпимее, а гостям — приличнее. Ведь и те, и другие присутствуют не на личных разборках, а на футбольном празднике, где выяснять отношения могут только сборные и только на футбольном поле.