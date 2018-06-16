Казань, 16 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Чемпионат мира продолжается. В Казани стартовала игра сборных Франции и Австралии. Французы — одни из главных претендентов на чемпионство.

(сс) Comfreak Горячая игра

Команда составлена только из звёзд и идеально сбалансирована: в ней есть как молодые лидеры, вроде Килиана Мбаппе и Нголо Канте, так и опытные игроки, как то вратарь Уго Льорис.

Лучшие же времена сборной Австралии — времена Гари Кьюэлла и Марка Видуки — позади, но австралийцы намерены их вернуть уже на этом чемпионате мира. Что говорить, если главная звезда австралийцев — Тим Кэхилл, которому недавно исполнилось 38 лет. Так что сборные находятся не только в разных полушариях, но и исповедуют совершенно разный футбол и горят разными целями. Мы увидим своего рода футбольную войну миров в Казани.

Состав сборной Франции: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Дембеле, Мбаппе.

Состав сборной Австралии: Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Единак, Миллигэн, Муй, Рогич, Леки, Наббаут, Круз.