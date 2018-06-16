Москва, 16 июня, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после реализации пенсионной реформы составит порядка 12 тысяч рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в субботу, 16 июня.

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«Сейчас в рамках проекта прогноза социально-экономического развития, который мы имеем, по состоянию на май среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1 тыс. руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит под 12 тыс. в год», — цитирует ТАСС Голикову.

«Средства, дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста, останутся в пенсионной системе, — подчеркнула Татьяна Голикова.

«Мы предполагаем, что все средства во всей перспективе действия этого законопроекта как рамках переходного периода так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», — сказала вице-премьер правительства РФ.

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