Казань, 16 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес рассчитывает, что сборная его страны, а также сборная Российской Федерации смогут по итогам группового этапа чемпионата мира по футболу выйти в плей-офф. Об этом Касерес заявил журналистам сегодня, 16 июня.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Чемпионат мира по футболу. Москва

Напомним, что сборная России сразится со сборной Уругвая в Самаре 25 июня. Этот матч станет заключительным для команд на групповом этапе турнира.

Касерес отметил, что для Уругвая было очень важно выиграть свой первый матч на нынешнем чемпионате, а потом национальная сборная будет только «прибавлять».

"Мы очень рады победе на старте чемпионата мира, надеюсь, так будет и дальше. А в игре Россия — Уругвай пусть будет результат, который выведет обе команды в плей-офф», — отметил Касерес.

По его словам, Уругваю всегда тяжело играть с Россией, так как наша страна, по мнению уругвайского министра, имеет большие футбольные традиции.

«Я с детства помню прославленного Льва Яшина», — поведал Касерес, имея в виду известного советского футболиста, который выступал за столичное «Динамо» и сборную СССР.

Напомним, в Казани накануне, 15 июня, прошел матч сборной Уругвая против сборной Египта. Уругвайцы выиграли со счетом 1:0.

Касерес напомнил, что это уже третий его визит в Казань и Татарию и он восхищён тем, как развивается спорт в этом регионе и в России в целом.

«Это очень важно по многим причинам, это возможность для развития. Впечатлен прекрасной инфраструктурой Казани, важно, что этому оказывает поддержку государство. Футбол очень важен для Уругвая, для нас это способ прожить жизнь красиво», — рассказал министр спорта Уругвая.

Стоит отметить, что сборная Уругвая была победительницей первого в истории чемпионата мира по футболу и сам этот чемпионат в 1930 году проходил в Уругвае. До этого уругвайская сборная не раз выигрывала олимпийское первенство по футболу.