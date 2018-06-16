Киев, 16 июня, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Омбудсмен Верховной рады Украины Людмила Денисова не стала встречаться с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой из-за неподходящего формата. Об этом Денисова заявила в интервью телеканалу «112.Украина».

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Не пойду!

По ее словам, во встрече в Омске принимают участие консульские представители Украины, поэтому в ее внимании нет необходимости. Кроме того, указанная встреча будет проходить с участием губернатора Омской области и других официальных лиц, поэтому, убеждена омбудсмен, от нее нужно воздержаться.

Денисова добавила, что переговоры с Москвой на предмет взаимных посещений осужденных на территории двух стран зашли в тупик, поскольку она не смогла добиться посещения осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. В свою очередь Москалькова объяснила недопуск украинского омбудсмена тем, что ее поездка была не согласована.