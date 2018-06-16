Наха, Япония, 16 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Два истребителя F-15 военно-воздушных сил Японии оказались на взлетно-посадочной полосе, когда на посадку заходил гражданский авиалайнер, передает 16 июня агентство Kyodo.

Павел Латышов ИА Красная Весна Пассажирский самолет идет на посадку

Инцидент произошел в аэропорту города Наха на Окинаве. По предварительной информации, военные летчики не расслышали команды диспетчера и начали выруливать на взлет. В это время пассажирский самолет находился на высоте 300 метров и готовился к приземлению.

Диспетчер потребовал от командира авиалайнера прекратить снижение, при этом истребители F-15 взлетели в течение двух минут, поэтому пассажирский самолет продолжил посадку в условиях возникшего риска столкновения. По факту происшествия японский комитет по безопасности на транспорте начал расследование.

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