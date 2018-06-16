Симферополь, 16 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. «Артек» стал стартовой площадкой для формирования всероссийской сети отрядов юных добровольцев, благодаря которой образован титульный волонтёрский отряд страны.

Пресс-служба МДЦ Артек Волонтеры в «Артеке»

Об этом 16 июня заявил глава Совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев.

По его словам, на закрытии программы были также выбраны послы Лиги школьных волонтёрских отрядов, которые станут лидерами добровольческого движения в своих регионах.

Пресс-служба МДЦ Артек Большой сбор

«Профильная программа оказалась насыщенной и прошла успешно. Сегодня в «Артеке» творится история — формируется команда лидеров, таких «капитанов жизни», которые верят в себя, в людей и в свою страну, — отметил он. — Успешные проекты, которые дети представили на этой смене, получат поддержку. Вместе с Российским движением школьников и Агентством стратегических инициатив мы готовы их сопровождать — помогать в развитии и тиражировании инициатив, делиться методиками», — отметил Метелев.

Пресс-служба МДЦ Артек Слет участников волонтерского движения

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня главному детскому лагерю страны исполнилось 93 года. По словам главы РК Сергея Аксёнова, развитие международного детского центра — один из знаковых проектов российского Крыма, который реализуется под личным контролем первых лиц страны.