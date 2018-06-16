Москва, 16 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Еще один случай заболевания геморрагической лихорадкой Ласса зафиксирован в Нигерии на этой неделе, сообщает 16 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

Эдвард Мунк. У смертного одра (Лихорадка) I. 1915

В сообщении отмечается, что менее чем за полугодие в 21-м штате страны было зафиксировано 1982 случаев с подозрением на Ласса, их них 432 подтвердились лабораторно.

Специалисты Центра по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC) убеждены, что пик заболеваемости прошёл, однако не стали исключать возникновение новых случаев заражения.

Роспотребнадзор призывает учитывать эту информацию при осуществлении поездок в Нигерию и другие страны Западной Африки.