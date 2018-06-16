Киев, 16 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Более 100 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения в пяти областях страны из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По данным ГСЧС, в ночь на 16 июня из-за неблагоприятных погодных условий — града, грозы и сильного ветра — без электроснабжения остались 129 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Уточняется, что в Полтавской области без электроснабжения остались 57 населенных пунктов, в Сумской области — 47, Черкасской — 15, Киевской — восемь, Черниговской — два.

Аварийные бригады областных энергокомпаний привлечены к восстановительным работам.