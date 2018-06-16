Киев, 16 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Лучший танковый взвод Украины занял последнее место на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge на полигоне 7-й армии США в Баварии. Причинами такого провала стали заклинившие механизмы заряжания и короткое замыкание в танках, заявил участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев в интервью изданию «Новинарня».

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Крик

"Во время операции наступления выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась. Хотя на самом деле он зарядился, но пустой лоток не до конца опустился — на одном танке вручную опускали», — объяснил танкист.

По его словам, вина за неисправности, которые начались одновременно с началом соревнований, лежит на харьковским заводе им. Малышева, который готовил технику к биатлону.

«Систему управления огнем даже никто не смотрел — запускается, и хорошо. А то, что происходит после выстрела, никого не интересовало. У нас даже не было запасных деталей — брали их с шестого танка, который находится на заводе», — пояснил Багаев.

Он добавил, что неполадки обнаружились во всех блоках, в управлении и в топливной системе танка, поскольку во время учений солярка «текла рекой». При этом многие неисправности отказались ремонтировать даже на заводе, так как специалисты предприятия не разбираются в технике и не знают, как отремонтировать сломавшиеся узлы.

Багаев пояснил, что после биатлона танки отправят на завод, а после их починки — на парад в честь дня независимости Украины, а затем — в Донбасс, где Киев проводит карательную операцию против Донецкой и Луганской народных республик.