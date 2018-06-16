Москва, 16 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Вход в станцию метро «Третьяковская» в Москве будет ограничен до 18 июня в связи с проведением строительных работ, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Проход закрыт. Московский метрополитен

Воспользоваться подземкой в течение двух дней можно будет через вестибюль станции «Новокузнецкая». На обычный режим работы «Третьяковская» выйдет в 5:30 утра 18 июня.

В сообщении отмечается, что работы организованы специально в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства пассажиров. В случае необходимости жители и гости столицы могут обратиться к сотрудникам Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Читайте также: Мужчина лишился руки, упав под поезд на станции метро «Новокузнецкая»