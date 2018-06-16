Мехико, 16 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. В Мексике шесть сотрудников полиции были убиты в ходе перестрелки с преступниками в штате Пуэбла. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает Excelsior со ссылкой на источники.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Подстрелили

Инцидент произошел в городе Амосок в штате Пуэбла. По неподтверждённым данным, сотрудники полиции погибли от рук похитителей топлива из трубопроводов.

Министерство общественной безопасности Мексики и совет агорода Амосок планируют дать пресс-конференцию в связи с произошедшем.