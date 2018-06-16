Якутск, 16 июня, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Прокуратура Верхневилюйского района Якутии проверяет информацию о госпитализации 20 жителей села Хоро с подозрением на сальмонеллез. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

На данный момент установлено, что в медицинские учреждения поступили порядка 20 жителей села Хоро Верхневелюйского района. Они жалуются на кишечное расстройство, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Медики подозревают сальмонеллез.

Прокуратура Якутии контролирует ход проверки, который осуществляет районная прокуратура.