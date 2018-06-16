Вашингтон, 16 июня, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не помилует ни одного из американских граждан, которые могут быть осуждены по итогам расследования специального прокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом накануне, 15 июня, заявил бывший мэр Нью-Йорка, один из адвокатов Трампа Рудольф Джулиани в эфире CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

«Позвольте мне разъяснить все прямо сейчас. Он не помилует никого в этом расследовании, но он не собирается отказываться от этой прерогативы, если после завершения разбирательства ему будет доложено о судебной ошибке», — рассказал Джулиани о намерениях Трампа.

Джулиани подчеркнул, что лично рекомендовал Трампу не пользоваться правами помилования в отношении фигурантов расследования о «вмешательстве России».

«Я не предлагал этого, я сказал, что ему не следует прощать никого», — рассказал Джулиани.

Напомним, накануне суд в Вашингтоне арестовал бывшего начальника предвыборного штаба Трампа — Пола Манафорта. Но парадокс ситуации в том, что Манафорт никогда не был связан с Россией — этот лоббист долгие годы работал на Украине.

В ходе своего расследования Мюллер так и не представил убедительных доказательств того, что Россия действительно каким-то образом вмешивалась в американские выборы.