Токио, 16 июня, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил, что может быть создан специальный международный фонд, через который будет оказываться финансовая поддержка Корейской Народно-Демократической Республики для её полного отказа от ядерного оружия. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Сообщается, что премьер-министр Абэ 16 июня упомянул возможность создания международной структуры (фонда), через которую международное сообщество могло бы финансировать полную денуклеаризацию КНДР.

«К примеру, создание механизма отказа Северной Кореи от ядерного вооружения», — сказал Абэ.

При этом он подчеркнул, что Токио мог бы в рамках такого фонда оказывать финансовую поддержку денуклеаризации КНДР, так как Япония от этого процесса только выиграет.

Также Абэ вновь призвал Пхеньян принять более конкретные меры по денуклеаризации, но при этом выразил понимание словам президента США Дональда Трампа об остановке совместных американо-южнокорейских военных учений.

«Очень важно, чтобы Северная Корея серьезно воспринимала намерения со стороны США и показывала действия», — подчеркнул Абэ.