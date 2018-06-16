Киев, 16 июня, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Горячая вода в домах жителей Киева отсутствует из-за отказа украинского «Нафтогаза» заключить договор с «Киевтеплоэнерго» на поставку газа, сообщила пресс-служба киевской городской администрации (КГГА).

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Отключили воду

Главный поставщик тепла в Киеве стал заложником украинской газовой компании, объявившей о нежелании продлять контакт на поставку газа из-за долгов, накопленных «Киевэнерго» — другого юридического лица, обеспечивающего теплоснабжение города в предыдущем периоде.

«Задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» составляет почти 5 млрд грн», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, сложившая ситуация является неприемлемой, поскольку «Нафтогаз Украины» обязан поставлять топливо в приоритетном порядке без каких-либо условий со своей стороны. Действующее украинское законодательство, пояснил Пантелеев, не предусматривает права «Нафтогаза отказать «Киевтеплоэнерго» в заключении договоров на поставку топлива.

Компании не смогли преодолеть указанные разногласия, поэтому «Киевтеплоэнерго» обратилась с иском в суд, потребовав признать договора с «Нафтогазом» заключенными. Кроме того, власти Киева обратились в правительство Украины с просьбой «не допустить в столице рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера».

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