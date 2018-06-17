Чемпионат мира по футболу в России, 16 июня: трансляция REGNUM
В России — третий день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 16 июня, матчи мундиаля пройдут в четырёх городах страны — Москве, Казани, Саранске и Калининграде.
Франция — Австралия (Казань, Казань Арена, 13:00 мск)
Аргентина — Исландия (Москва, стадион Спартак, 16:00 мск)
Перу — Дания (Саранск, Мордовия Арена, 19:00 мск)
Хорватия — Нигерия (Калининград, стадион Калининград, 22:00 мск (21:00 по местному времени)
Сборные Хорватии и Нигерии никогда прежде между собой не встречались. Сборная Перу вернулась на чемпионат мира после 36-летнего отсутствия, ни Дания, ни Перу никогда не проходили дальше четвертьфинала. Для сборной Аргентины (двукратный чемпион мира и финалист ЧМ-2014) это 17-е мировое первенство в истории, сборная Исландии выступает впервые на чемпионате. Для футболистов Франции и Австралии это пятая встреча в истории противостояния.
Состоявшийся в пятницу, 15 июня, в городе на Неве матч Марокко — Иран установил рекорд посещаемости для стадиона «Санкт-Петербург»: за игрой наблюдали 62 548 человек, что составило 92% от общего количества мест на спортивной арене. Полиция отчиталась, что «нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено».
В Екатеринбурге болельщики из Египта и Уругвая объединились в одном большом хороводе. Праздник прошёл вечером 15 июня в фан-зоне, которая находится на территории парка культуры и отдыха им. Маяковского. Теперь они покидают Урал.
Читайте подробнее: Болельщики Египта и Уругвая покидают Екатеринбург
21 июня в Екатеринбурге встретятся сборные Франции и Перу, 24-го — Японии и Сенегала, а 27-го сыграют Швеция и Мексика.
Счёт на утро 16 июня:
Россия — Саудовская Аравия 5:0.
Египет — Уругвай 0:1.
Марокко — Иран 0:1.
Португалия — Испания 3:3.
По окончании матча Марокко — Иран в Петербурге с Крестовского острова, где расположен стадион «Санкт-Петербург», вывезено около 500 кубометров мусора.
Об этом: После матча Марокко-Иран вывезли 500 кубометров мусора
Сборные Аргентины и Исландии встретятся на стадионе «Спартак» в субботу. Всего в третий день ЧМ-2018 пройдут четыре матча.
Подробно: Сборные Аргентины и Исландии встретятся на стадионе «Спартак» в субботу
Олимпийский стадион «Фишт» в городе Сочи установил новый рекорд посещаемости благодаря зрелищному матчу группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии.
15 июня трибуны «Фишта» вместили 43 866 болельщиков. Это даже больше, чем число зрителей во время церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года.
Матч между сборными Испании и Португалии завершился вничью — 3:3
Подробности в материале: На Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи установлен рекорд посещаемости
Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес хотел бы, чтобы сборная его страны и сборная России смогли выйти в плей-офф. Россия и Уругвай находятся в одной группе А. Обе команды уже выиграли по одному матчу. При этом завершающий матч в группе А как раз будет между сборными России и Уругвая. Он пройдёт в Самаре 25 июня.
Подробности в материале: Министр спорта Уругвая: пусть Россия и Уругвай смогут выйти в плей-офф
В Казани стартовала игра сборных Франции и Австралии. Французы — одни из главных претендентов на чемпионство.
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В ночной Москве произошёл неприятный инцидент. Нигерийский болельщик, заранее начав выпивать перед матчем родной сборной со сборной Хорватии, который состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 в Калининграде, разбушевался в одном из московских домов.
В ходе конфликта с жильцами болельщик упал с козырька подъезда и сломал обе пятки.
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В Саранске перуанский болельщик попал под колеса автомобиля.
Звёздная сборная Франции, возглавляемая легендарным чемпионом мира и Европы Дидье Дешамом, играет в Казани со сборной Австралии. Французы открыли счет.
Читайте подробнее: Сборная Франция начинает убийство сборной Австралии
В Казани встречаются сборные Франции и Австралии. Счёт с пенальти открыл француз Антуан Гризманн, но уже через пару минут был назначен ответный пенальти — уже в ворота французов. Самуэль Умтити нелепо сыграл в своей штрафной площади рукой, и капитан австралийцев Майл Единак наказал французов за такую оплошность.
Читайте подробнее: На пути к сенсации: Австралия отыгрывается в матче против Франции
Звёздная сборная Франции, возглавляемая легендарным чемпионом мира и Европы Дидье Дешамом, играет в Казани со сборной Австралии.
Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти, но за 10 минут до конца матча Поль Погба, сыграв в «стеночку» с партнёром, забил австралийцам. Ликует Франция!
Об этом: Сборная Франция продолжает убийство сборной Австралии
Франция с трудом одолела сборную Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счётом 2:1
Подробности в материале: Оставили без сенсации: Франция с трудом обыгрывает Австралию
Матч между сборными Аргентины и Исландии начался в Москве
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Сборная Аргентины вышла вперёд в матче со сборной Исландии. Гол забил Серхио Агуэро
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Футболисты сборной Исландии сравняли счёт в невероятном матче с Аргентиной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Донские казаки встретили в аэропорту «Платов» президента Швейцарии Алена Берсе. Политик прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать национальную сборную по футболу, которая в рамках ЧМ-2018 сыграет с Бразилией. Делегацию встретил губернатор Ростовской области Василий Голубев, с которым Берсе проведёт встречу. Ожидается, что швейцарский лидер встретится с игроками национальной сборной, посетит футбольную баталию на «Ростов Арене», а также ряд культурных мероприятий.
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В феерическом матче сборных Исландии и Аргентины, который сейчас проходит в Москве, в последней пятиминутке первого тайма возник спорный момент. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Польский судья спасает футбол?
Хорватские болельщики в эти минуты развернули в Калининграде огромный флаг в красно-белую клетку. События происходит на площади Победы при внушительном скоплении народа.
Полотнище длиной порядка 100 метров держат десятки фанатов. Они распевают хорватские песни.
Сегодня в Калининграде сборная Хорватии сыграет с командой из Нигерии.
Польский судья Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сборной Исландии. Однако Лионель Месси, подошедший к «точке», не смог поразить ворота соперника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Месси не забивает пенальти в матче с Исландией
Шоу хорватских болельщиков в Калининграде. Стоп-кадр vk.com
Сборная Исландии в матче против команды Аргентины выстояла, и над стадионом «Открытие-Арена» зазвучало легендарное исландское «Huh!», отрепетированное исландскими болельщиками. Итоговый счет матча — 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Эх, Huh-нем: Исландия выстояла перед Аргентиной, сотворив сенсацию
Билетный скандал: почему не хватило билетов на матч Египет — Уругвай. Вслед за свердловскими чиновниками проблемой озадачились и власти Екатеринбурга
Читайте подробнее: Билетный скандал: почему не хватило билетов на матч Египет — Уругвай
В Калининграде болельщики из Хорватии и Нигерии перед матчем вовсю фотографируются с калининградками.
Фото: Андрей Выползов, ИА REGNUM.
Сборная Дании с минимальным счетом переиграла Перу в матче ЧМ-2018. Героем встречи стал Юссуф Поульсен, забивший единственный мяч на 59-й минуте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Похоже, вырисовываются главные враги чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России — это таксисты и гомофобы. Об этом пишет корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Таксисты и гомофобы хотят испортить чемпионат мира
Сборные Хорватии и Нигерии стартуют на чемпионате мира (ЧМ) матчем в Калиниграде. Встреча между этими командами начнётся в 22:00 по московскому времени, сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Время удивлять: сборные Хорватии и Нигерии сыграют в Калининграде
Сборная Хорватии обыграла команду Нигерии на чемпионате мира (ЧМ) в России. Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Читайте подробнее: Сборная Хорватии ожидаемо скучно обыграла сборную Нигерии
Лидер сборной Египта Мохаммед Салах сможет принять участие в игре против команды России на ЧМ-2018, которая состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени, замечает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Читайте подробнее: Россия — Египет: без Путина против Салаха будет трудно
Лучшим игроком матча Хорватия — Нигерия на чемпионате мира по футболу признан хорватский полузащитник Лука Модрич. Модрич посредством пенальти отправил в ворота нигерийцев второй мяч, установив окончательный счет встречи в Калининграде — победа на стороне Хорватии, 2:0.
Читайте подробнее: Лука Модрич признан лучшим игроком встречи Хорватия — Нигерия
Победой сборной Дании над командой Перу завершился матч первого тура группы C чемпионата мира по футболу. Счет встречи в Саранске составил 1:0 в пользу датчан. На 59-й минуте матча мяч в ворота перуанцев отправил нападающий Юссуф Поульсен.
Читайте подробнее: Датчане обыграли футбольную сборную Перу
«Пока на турнире больше всего впечатлила сборная России. Так крупно обыграла соперника», — сказал защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлук.
Подробности в материале: «Впечатлила сборная России»: Ведран Чорлука о ЧМ-2018
Представитель императорского дома Японии принцесса Хисако Такамадо приедет в Россию, чтобы поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу. Её визит начнется с Саранска, где 19 июня японцы сыграют с колумбийцами.
Об этом: Японская принцесса приедет на ЧМ «болеть» за сборную
Знаменитый футболист Диего Марадона выкурил сигару во время матча Аргентины и Исландии, нарушив правила поведения на стадионе. На своей странице в соцсети Facebook спортсмен извинился за инцидент.
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Диптих с изображением сборной Швейцарии будет передан игрокам. Такой подарок футболистам подготовили к ЧМ-2018 юные ростовчане. Перед тем, как приступить к работе, юные художники изучили историю команды, фотографии и биографии игроков. Рисунок обрамлён рамкой с изображением пейзажа Швейцарии, добавив символы страны. Диптих передан президенту Швейцарии Алену Берсе.
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Пешеходные переходы Ростова-на-Дону поразили журналиста из Бразилии. Пауло Нонато де Соуза из Кампу-Гранди считает, что подземные переходы могут помочь избежать несчастных случаев на дорогах в его родном городе. Представитель одного из бразильских изданий сетует, что в его стране водители зачастую не уважают пешеходов и редко соблюдают правила дорожного движения. Бразильский журналист считает, что городу Кампу-Гранди стоит перенять опыт Ростова-на-Дону и соорудить подобные «подземки» на оживленных перекрестках.
Подробности в материале: Ростов-на-Дону поразил журналистов из Бразилии