В России — третий день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 16 июня, матчи мундиаля пройдут в четырёх городах страны — Москве, Казани, Саранске и Калининграде. Франция — Австралия (Казань, Казань Арена, 13:00 мск) Аргентина — Исландия (Москва, стадион Спартак, 16:00 мск) Перу — Дания (Саранск, Мордовия Арена, 19:00 мск) Хорватия — Нигерия (Калининград, стадион Калининград, 22:00 мск (21:00 по местному времени) Сборные Хорватии и Нигерии никогда прежде между собой не встречались. Сборная Перу вернулась на чемпионат мира после 36-летнего отсутствия, ни Дания, ни Перу никогда не проходили дальше четвертьфинала. Для сборной Аргентины (двукратный чемпион мира и финалист ЧМ-2014) это 17-е мировое первенство в истории, сборная Исландии выступает впервые на чемпионате. Для футболистов Франции и Австралии это пятая встреча в истории противостояния.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

10:08 16.06.2018 Состоявшийся в пятницу, 15 июня, в городе на Неве матч Марокко — Иран установил рекорд посещаемости для стадиона «Санкт-Петербург»: за игрой наблюдали 62 548 человек, что составило 92% от общего количества мест на спортивной арене. Полиция отчиталась, что «нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено».

10:12 16.06.2018 В Екатеринбурге болельщики из Египта и Уругвая объединились в одном большом хороводе. Праздник прошёл вечером 15 июня в фан-зоне, которая находится на территории парка культуры и отдыха им. Маяковского. Теперь они покидают Урал. Читайте подробнее: Болельщики Египта и Уругвая покидают Екатеринбург

10:16 16.06.2018 21 июня в Екатеринбурге встретятся сборные Франции и Перу, 24-го — Японии и Сенегала, а 27-го сыграют Швеция и Мексика.

10:22 16.06.2018 Счёт на утро 16 июня: Россия — Саудовская Аравия 5:0. Египет — Уругвай 0:1. Марокко — Иран 0:1. Португалия — Испания 3:3.

10:39 16.06.2018 По окончании матча Марокко — Иран в Петербурге с Крестовского острова, где расположен стадион «Санкт-Петербург», вывезено около 500 кубометров мусора. Об этом: После матча Марокко-Иран вывезли 500 кубометров мусора

12:06 16.06.2018 Сборные Аргентины и Исландии встретятся на стадионе «Спартак» в субботу. Всего в третий день ЧМ-2018 пройдут четыре матча. Подробно: Сборные Аргентины и Исландии встретятся на стадионе «Спартак» в субботу

12:15 16.06.2018 Олимпийский стадион «Фишт» в городе Сочи установил новый рекорд посещаемости благодаря зрелищному матчу группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии. 15 июня трибуны «Фишта» вместили 43 866 болельщиков. Это даже больше, чем число зрителей во время церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года. Матч между сборными Испании и Португалии завершился вничью — 3:3 Подробности в материале: На Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи установлен рекорд посещаемости

12:37 16.06.2018 Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес хотел бы, чтобы сборная его страны и сборная России смогли выйти в плей-офф. Россия и Уругвай находятся в одной группе А. Обе команды уже выиграли по одному матчу. При этом завершающий матч в группе А как раз будет между сборными России и Уругвая. Он пройдёт в Самаре 25 июня. Подробности в материале: Министр спорта Уругвая: пусть Россия и Уругвай смогут выйти в плей-офф

13:15 16.06.2018 В Казани стартовала игра сборных Франции и Австралии. Французы — одни из главных претендентов на чемпионство. Читайте также: Футбольная война миров в Казани

13:46 16.06.2018 В ночной Москве произошёл неприятный инцидент. Нигерийский болельщик, заранее начав выпивать перед матчем родной сборной со сборной Хорватии, который состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 в Калининграде, разбушевался в одном из московских домов. В ходе конфликта с жильцами болельщик упал с козырька подъезда и сломал обе пятки. Читайте также: Нигерийский болельщик сломал пятки в ночной борьбе с москвичами

14:16 16.06.2018 В Саранске перуанский болельщик попал под колеса автомобиля. Об этом: Дороги Саранска опасны для граждан Перу

14:22 16.06.2018 Звёздная сборная Франции, возглавляемая легендарным чемпионом мира и Европы Дидье Дешамом, играет в Казани со сборной Австралии. Французы открыли счет. Читайте подробнее: Сборная Франция начинает убийство сборной Австралии

14:24 16.06.2018 В Казани встречаются сборные Франции и Австралии. Счёт с пенальти открыл француз Антуан Гризманн, но уже через пару минут был назначен ответный пенальти — уже в ворота французов. Самуэль Умтити нелепо сыграл в своей штрафной площади рукой, и капитан австралийцев Майл Единак наказал французов за такую оплошность. Читайте подробнее: На пути к сенсации: Австралия отыгрывается в матче против Франции

14:44 16.06.2018 Звёздная сборная Франции, возглавляемая легендарным чемпионом мира и Европы Дидье Дешамом, играет в Казани со сборной Австралии. Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти, но за 10 минут до конца матча Поль Погба, сыграв в «стеночку» с партнёром, забил австралийцам. Ликует Франция! Об этом: Сборная Франция продолжает убийство сборной Австралии

15:03 16.06.2018 Франция с трудом одолела сборную Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счётом 2:1 Подробности в материале: Оставили без сенсации: Франция с трудом обыгрывает Австралию

16:18 16.06.2018 Матч между сборными Аргентины и Исландии начался в Москве Читайте также: «Полный Huh!»: стартовал матч Исландия — Аргентина

16:28 16.06.2018 Сборная Аргентины вышла вперёд в матче со сборной Исландии. Гол забил Серхио Агуэро Читайте также: Аргентина выходит вперёд в матче с Исландией

16:36 16.06.2018 Футболисты сборной Исландии сравняли счёт в невероятном матче с Аргентиной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

16:54 16.06.2018 Донские казаки встретили в аэропорту «Платов» президента Швейцарии Алена Берсе. Политик прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать национальную сборную по футболу, которая в рамках ЧМ-2018 сыграет с Бразилией. Делегацию встретил губернатор Ростовской области Василий Голубев, с которым Берсе проведёт встречу. Ожидается, что швейцарский лидер встретится с игроками национальной сборной, посетит футбольную баталию на «Ростов Арене», а также ряд культурных мероприятий. Читайте также: Президента Швейцарии встретили на Дону хлебом-солью

17:04 16.06.2018 В феерическом матче сборных Исландии и Аргентины, который сейчас проходит в Москве, в последней пятиминутке первого тайма возник спорный момент. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Польский судья спасает футбол?

17:31 16.06.2018 Хорватские болельщики в эти минуты развернули в Калининграде огромный флаг в красно-белую клетку. События происходит на площади Победы при внушительном скоплении народа. Полотнище длиной порядка 100 метров держат десятки фанатов. Они распевают хорватские песни. Сегодня в Калининграде сборная Хорватии сыграет с командой из Нигерии.

17:32 16.06.2018 Польский судья Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сборной Исландии. Однако Лионель Месси, подошедший к «точке», не смог поразить ворота соперника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Месси не забивает пенальти в матче с Исландией

17:33 16.06.2018 Шоу хорватских болельщиков в Калининграде. Стоп-кадр vk.com

18:03 16.06.2018 Сборная Исландии в матче против команды Аргентины выстояла, и над стадионом «Открытие-Арена» зазвучало легендарное исландское «Huh!», отрепетированное исландскими болельщиками. Итоговый счет матча — 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Эх, Huh-нем: Исландия выстояла перед Аргентиной, сотворив сенсацию

20:34 16.06.2018 Билетный скандал: почему не хватило билетов на матч Египет — Уругвай. Вслед за свердловскими чиновниками проблемой озадачились и власти Екатеринбурга Читайте подробнее: Билетный скандал: почему не хватило билетов на матч Египет — Уругвай

20:44 16.06.2018 В Калининграде болельщики из Хорватии и Нигерии перед матчем вовсю фотографируются с калининградками. Фото: Андрей Выползов, ИА REGNUM.

21:03 16.06.2018 Сборная Дании с минимальным счетом переиграла Перу в матче ЧМ-2018. Героем встречи стал Юссуф Поульсен, забивший единственный мяч на 59-й минуте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Хладнокровные датчане обыграли нервных перуанцев

21:23 16.06.2018 Похоже, вырисовываются главные враги чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России — это таксисты и гомофобы. Об этом пишет корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Таксисты и гомофобы хотят испортить чемпионат мира

21:50 16.06.2018 Сборные Хорватии и Нигерии стартуют на чемпионате мира (ЧМ) матчем в Калиниграде. Встреча между этими командами начнётся в 22:00 по московскому времени, сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Время удивлять: сборные Хорватии и Нигерии сыграют в Калининграде

00:03 Сборная Хорватии обыграла команду Нигерии на чемпионате мира (ЧМ) в России. Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Сборная Хорватии ожидаемо скучно обыграла сборную Нигерии

00:15 Лидер сборной Египта Мохаммед Салах сможет принять участие в игре против команды России на ЧМ-2018, которая состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени, замечает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Россия — Египет: без Путина против Салаха будет трудно

04:07 Лучшим игроком матча Хорватия — Нигерия на чемпионате мира по футболу признан хорватский полузащитник Лука Модрич. Модрич посредством пенальти отправил в ворота нигерийцев второй мяч, установив окончательный счет встречи в Калининграде — победа на стороне Хорватии, 2:0. Читайте подробнее: Лука Модрич признан лучшим игроком встречи Хорватия — Нигерия

04:54 Победой сборной Дании над командой Перу завершился матч первого тура группы C чемпионата мира по футболу. Счет встречи в Саранске составил 1:0 в пользу датчан. На 59-й минуте матча мяч в ворота перуанцев отправил нападающий Юссуф Поульсен. Читайте подробнее: Датчане обыграли футбольную сборную Перу

05:16 «Пока на турнире больше всего впечатлила сборная России. Так крупно обыграла соперника», — сказал защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлук. Подробности в материале: «Впечатлила сборная России»: Ведран Чорлука о ЧМ-2018

05:30 Представитель императорского дома Японии принцесса Хисако Такамадо приедет в Россию, чтобы поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу. Её визит начнется с Саранска, где 19 июня японцы сыграют с колумбийцами. Об этом: Японская принцесса приедет на ЧМ «болеть» за сборную

06:23 Знаменитый футболист Диего Марадона выкурил сигару во время матча Аргентины и Исландии, нарушив правила поведения на стадионе. На своей странице в соцсети Facebook спортсмен извинился за инцидент. Читайте также: Марадона объяснил, почему закурил во время матча Аргентина — Исландия

08:48 Диптих с изображением сборной Швейцарии будет передан игрокам. Такой подарок футболистам подготовили к ЧМ-2018 юные ростовчане. Перед тем, как приступить к работе, юные художники изучили историю команды, фотографии и биографии игроков. Рисунок обрамлён рамкой с изображением пейзажа Швейцарии, добавив символы страны. Диптих передан президенту Швейцарии Алену Берсе. Читайте также: Юные ростовчане сделали подарок сборной Швейцарии