Вашингтон, 16 июня, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Помощники президента США Дональда Трампа проигнорировали пожелание американского лидера организовать встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом накануне, 16 июня, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Издание напоминает, что широкой общественности о желании Трампа провести полноформатные переговоры с Путиным стало известно в марте 2018 после того, как лидеры двух стран поговорили по телефону. В ходе этого разговора Трамп предложил устроить российско-американский саммит на высшем уровне.

Но по данным WP, Трамп просил своих помощников организовать переговоры с Путиным ещё в ноябре 2017 года, после того, как в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме ему удалось переговорить с Путиным.

По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, который пожелал остаться неназванным, команда Трампа игнорирует его пожелания относительно организации переговоров с российским лидером.

«После этой встречи (во Вьетнаме — ИА REGNUM ) президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это», — сказал чиновник.

WP пишет, что в совете национальной безопасности США выступили категорически против встречи Трампа с Путиным и слова американского президента об организации двустороннего саммита не восприняли как приказ.

«Они решили: давайте подождем и посмотрим, снова ли он поднимет этот вопрос», — рассказал собеседник WP.

Напомним, 15 июня Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, возможно, он вскоре встретится с российским лидером. Известно, что внешнеполитические ведомства двух стран в вялотекущем режиме прорабатывают возможность такой встречи. МИД РФ сообщал, что особого прогресса в этой подготовке не наблюдается.

В свою очередь, президент Путин отметил, что он всегда готов к переговорам с Трампом, что встреча состоится тогда, когда в Вашингтоне будут к этому готовы.