Вашингтон, 16 июня, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Обновленный список товаров из Китая, к которым при ввозе в США будут применяться повышенные импортные пошлины, включает 1102 позиции стоимостью около $50 млрд, сообщила пресс-служба торгового представителя Соединённых Штатов Роберта Лайтхайзера.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы должны предпринять решительные защитные действия, чтобы обеспечить лидерство США в сфере технологий и инноваций на фоне беспрецедентной угрозы, связанной с кражей Китаем нашей интеллектуальной собственности», — сказал Лайтхайзер.

По его словам, правительство Китая активно работает над тем, чтобы подорвать высокотехнологичные отрасли США путем недобросовестной торговой практики и промышленной политики. Особенно, это касается программы «Сделано в Китае 2025 года» («Made in China 2025»), которая направлена на вытеснение американских товаров с рынков во всем мире.

В сообщении отмечается, что в результате пересмотра списка товаров из него удалили 515 позиций, присутствующих в первоначальном перечне, и добавили 284 новых позиции. Речь идет, прежде всего, о промышленных товарах, турбинах, двигателях, инженерном оборудовании, бытовой технике, инструментах, текстиле, обуви и других товарах.

Американские пошлины начнут действовать 6 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на действия американской администрации Госсовет Китайской Народной Республики вводит пошлину в 25% на импорт 659 наименований товаров, поступающих в страну из США.