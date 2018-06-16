Вашингтон, 16 июня, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Российская Федерация в апреле 2018 года сократила объем вложений своих финансовых средств в ценные бумаги правительства США до $48,7 млрд. Об этом накануне, 15 июня, сообщает федеральное казначейство США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

Согласно данным казначейства, ещё в марте 2018 года объем российских вложений в американские ценные бумаги составлял $96 млрд. В апреле он сократился почти вдвое — до $48,7 млрд.

Таким образом, Россия переместилась на 22-строчку в списке стран, инвестирующих свои финансовые ресурсы в американские ценные бумаги.

Первое место в этом списке по-прежнему занимает Китайская Народная Республика, вложившая в американские ценные бумаги $1,182 трлн. На втором месте Япония — $1,031 трлн. На третьем месте с существенным отставанием Ирландия — $300,4 млрд.

Всего, по данным казначейства, за апрель иностранные государства владеют ценными бумагами США на общую сумму в $6,169 трлн, тогда как в апреле 2017 года эта же цифра составляла $6,061 трлн.

Американскими государственными ценными бумагами владеют иностранные физические и юридические лица. Именно торговля этими облигациями позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы в условиях гигантского бюджетного дефицита. По сути, другие государства финансируют США, которые уже давно живут в долг.

Но, поскольку валюта США — доллар до сих пор остается основной мировой валютой, американские облигации считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.