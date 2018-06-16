Вашингтон, 16 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Госдеп США выпустил новые рекомендации для американских туристов, собирающихся посетить Россию. Эти рекомендации доступны на официальном сайте госдепа.

(сс) Thomas Lefebvre А еще медведи по улицам ходят

Американцам советуют хорошо подумать о поездке в Россию из-за угрозы «терроризма и сексуальных домогательств», особенно уделено внимание двум регионам: Крыму — по причине «иностранной оккупации и произвола оккупационной администрации» и Северных Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за угрозы терроризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня американский певец Билл Уоррен был избит в Одессе неизвестными людьми.