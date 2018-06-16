Вашингтон, 16 июня, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Японцы еще не знают, что такое проблема мигрантов, а если бы узнали, то им было бы плохо. Такую мысль выразил американский президент Дональд Трамп на саммите G7, пишет газета The Wall Street Journal.

Tomas Castelazo Мексиканцы

Рассуждая о проблемах мигрантов, Трамп обратился к японскому премьер-министру Синдзо Абэ:

«Синдзо, тебе эти проблемы не грозят, но я могу послать к тебе 25 миллионов мексиканцев, и ты очень скоро покинешь пост».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп назвал Париж местом, кишащим террористами. Также он сказал, что ему не нравятся помехи в прямых переговорах Вашингтона с Берлином и Парижем.