Вашингтон, 16 июня, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Центр Франции — рассадник терроризма, заявил американский президент Дональд Трамп на саммите G7, пишет газета The Wall Street Journal.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902 н

В ходе переговоров лидеров группы семи глава США сказал, обращаясь к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону: «все террористы находятся в Париже».

Тема терроризма прозвучала в контексте так называемой ядерной сделки с Ираном. По словам Трампа, кому как ни Макрону знать все о терроризме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп на саммите G7 отругал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его критику американской торговой политики, назвал Крым российской землей (тут он не погрешил против истины), а главу Еворопейской комиссии окрестил «жестоким убийцей».