Екатеринбург, 16 июня, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Руководство Свердловской области направит официальный запрос в ФИФА для прояснения ситуации с пустыми местами на матче Египет — Уругвай, проходившем в Екатеринбурге. Об этом заявил замгубернатора области Сергей Швиндт в интервью «Спорт-Экспресс».

markusspiske Пустые трибуны

Швиндт объяснил, что ценами на билеты и билетной программой заведует ФИФА, на сайте организации не было свободных билетов на матч. Однако матч посетило всего 27 015 зрителей, несмотря на 32 278 проданных билетов.

«Я очень надеюсь, что ФИФА прояснит нам этот вопрос», — добавил Швиндт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посетители официального магазина атрибутики ФИФА в ГУМе заподозрили магазин в нарушении закона «О защите прав потребителей».