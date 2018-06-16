Вашингтон, 16 июня, 2018, 05:15 — ИА Регнум. «Жестоким убийцей» назвал американский президент Дональд Трамп главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в ходе саммита G7, пишет газета The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Пистолет. Прическа Трампа

Уточняется, что критика Трампа в адрес Юнкера была вызвана европейскими штрафами технологических компаний из Штатов. Также, по его словам, ЕК мешает прямым переговорам Вашингтона с Парижем и Берлином.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G7 завершился неделю назад, но до сих пор в СМИ появляются новые нюансы этой встречи, на которой Трамп сделал ряд громких и неожиданных заявлений.