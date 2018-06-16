Москва, 16 июня, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Призыв главы МИД Украины Павла Климкина испортить России праздник футбола прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Климкин хочет испортить ЧМ-18 ?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина просто обязана испортить России ЧМ-2018.