Вашингтон, 16 июня, 2018, 04:42 — ИА Регнум. Арест бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта назвал несправедливым президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

«Не знал, что Манафорт был главой шайки. А как насчет Коми (Джеймса — прим. ИА REGNUM ) и Бесчестной Хиллари (Клинтон — прим. ИА REGNUM ), а также всех остальных? Очень несправедливо!» — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд в Вашингтоне постановил взять под стражу бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.