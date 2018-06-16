Киев, 16 июня, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Антироссийская пропаганда на Украине не должна повредить украинским болельщикам, заявила пресс-секретарь МИД этой страны Марьяна Беца, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Сейчас благодаря пропаганде в России очень сильные антиукраинские настроения», — сказала Беца.

По ее словам, украинские консулы находятся в мобилизованном состоянии из-за чемпионата мира по футболу — 2018, «они готовы помогать» своим гражданам, поехавшим в Россию.

«Я надеюсь, что все будет хорошо с нашими болельщиками», — сказала Беца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ЧМ-2018 в России надо испортить.