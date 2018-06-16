Москва, 16 июня, 2018, 04:27 — ИА Регнум. Крым — российская земля, и не американские власти «потеряли» его, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг-концерт «Мы вместе». 2 годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Крым «потерял» его предшественник Барак Обама, Пушков заявил:

«Трамп неправ: Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим, так как крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины».

Сенатор отметил правоту Трампа в том, что Крым — русская земля. Получается, судя по словам главы США, что он лучше многих в Штатах и в Европе чувствует ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Крым «проморгал» Обама. Ранее на саммите G7 американский лидер назвал полуостров российским.

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