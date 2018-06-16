Стэнфорд, США, 16 июня, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Ученые из Стэнфордского университета разработали нейросеть, способную написать текстовую часть мема к картинке, сообщается на arxiv.org

(сс) ColiN00B Нейросеть

Обучение нейросети происходило на 400 тысячах изображений с мемами. Задачей алгоритма было придумывать текстовую фразу в определенном формате, подходящую под шаблон и характерную для мемов, связанными с картинками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские ученые нашли источники наиболее популярных мемов в Интернете.