Около 10 человек пострадали в ДТП в Астраханской области
Астрахань, 16 июня, 2018, 04:12 — ИА Регнум. В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Астраханской области пострадало около десяти человек, сообщает местное управление МЧС.
Geograph.ie
Автобус в кювете
Отмечается, что среди пострадавших оказались два ребенка. Трое пострадавших от госпитализации отказались: двое взрослых и один ребенок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Саратовской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем пострадало девять человек.