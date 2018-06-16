Астрахань, 16 июня, 2018, 04:12 — ИА Регнум. В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Астраханской области пострадало около десяти человек, сообщает местное управление МЧС.

Geograph.ie Автобус в кювете

Отмечается, что среди пострадавших оказались два ребенка. Трое пострадавших от госпитализации отказались: двое взрослых и один ребенок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Саратовской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем пострадало девять человек.