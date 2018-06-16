Лондон, 16 июня, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила разочарование по поводу заблокированного в парламенте законопроекта о вуайеризме в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Мэй заявила, что вуайеризм — это вторжение в личную жизнь, которое унижает и расстраивает жертв подобных деяний, а также выразила глубокое разочарование тем, что законопроект был заблокирован в палате Общин парламентарием-консерватором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Германии ландтаг земли Северный Рейн — Вестфалия отклонил просьбу почтить минутой молчания жертв сексуального насилия.