Вашингтон, 16 июня, 2018, 03:40 — ИА Регнум. О неверной подаче информации мировыми СМИ относительно саммита G7 в Квебеке высказался президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Рене Магритт. Кривое зеркало. 1928

«У меня замечательные отношения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, но лживые СМИ показывают только неудачные фотографии (подразумевающие ярость) переговоров, на которых я просил о таких вещах, о которых другой президент США не просил бы», — заявил он.

Также Трамп опубликовал фотографии, где он запечатлен в дружеских отношениях с главами Франции, Канады и Еврокомиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам саммита G7 в Канаде президент США Дональд Трамп отказался подписать итоговое коммюнике из-за «лживых заявлений» премьер-министра Канады.