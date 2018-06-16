Главный тренер Испании: не променял бы на Роналду никого из своих
Сочи, Краснодарский край, 16 июня, 2018, 03:33 — ИА Регнум. Звезда португальской сборной Криштиану Роналду — сильный игрок, но ни одного испанца им не заменить, заявил главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро, передает «Чемпионат».
Football.ua
Фернандо Торрес, Хуан Мата и Серхио Рамос
Комментируя ход игры с португальцами на чемпионате мира по футболу — 2018, испанский тренер сказал:
«Я хорошо знаю Криштиану, но не променял бы на него ни одного своего игрока. Верю только в своих ребят».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между Испанией и Португалией завершился ничьей в Сочи 15 июня.