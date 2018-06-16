Лондон, 16 июня, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Великобритания до сих пор не предоставила ни Генпрокуратуре РФ, ни российскому посольству ответы на запросы по делу Скрипаля, сообщает пресс-служба посольства РФ в Великобритании.

j.sutt В своей реальности

В посольстве считают, что отказ британской стороны сотрудничать по резонансным делам наносит ущерб правоохранительной деятельности Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство России в Великобритании заявило, что Лондон нарушает консульские конвенции, отказывая российским дипломатам в общении со Скрипалями.