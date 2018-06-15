ФБР обвинило Apple в содействии преступникам
Нью-Йорк, США, 16 июня, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Шифрование и блокировка смартфонов затрудняет возможности следствия при расследовании преступлений, заявил руководитель нью-йоркского киберподразделения ФБР Аристедес Махайрас в интервью Business Insider.
YunHo LEE
Рука руку моет
При этом Махайрас подчеркнул, что если ФБР еще могут получить ордер от суда на получение доступа к изъятым телефонам, таких как iPhone, то следователи обычно стараются самостоятельно преодолеть защиту.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Apple пообещала усилить меры безопасности для телефонов линейки iPhone с целью предотвращения несанкционированного доступа.