Нью-Йорк, США, 16 июня, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Шифрование и блокировка смартфонов затрудняет возможности следствия при расследовании преступлений, заявил руководитель нью-йоркского киберподразделения ФБР Аристедес Махайрас в интервью Business Insider.

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При этом Махайрас подчеркнул, что если ФБР еще могут получить ордер от суда на получение доступа к изъятым телефонам, таких как iPhone, то следователи обычно стараются самостоятельно преодолеть защиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Apple пообещала усилить меры безопасности для телефонов линейки iPhone с целью предотвращения несанкционированного доступа.