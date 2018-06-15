Санкт-Петербург, 16 июня, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Скоростные поезда «Ласточка» на маршруте от Санкт-Петербурга до Выборга оснастили бесплатным Wi-Fi, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Электропоезд «Ласточка»

Поезда, в которых доступен бесплатный Wi-Fi, отмечены специальной наклейкой. Также сообщается, что на время мундиаля в сети поезда будет доступ к информационно-развлекательному порталу «Гид болельщика». Услуга пока работает в тестовом режиме до 1 сентября, после окончание тестирования данную услугу могут реализовать и на других маршрутах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба «Аэроэкспресс» заявила о 2,2 тысячах болельщиков, воспользовавшихся услугой бесплатного проезда в день открытия ЧМ-2018.