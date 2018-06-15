Париж, 16 июня, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Три крупных вещательных компании Франции — France Televisions, TF1 и M6 договорились о создании своей альтернативы крупнейшему в мире видеосервису Netflix, сообщают пресс-службы компаний.

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидней Люмет. 1976. США Будни телевизионщиков

Французский конкурент будет называться Salto, а в его программу войдут новости, документальные и художественные фильмы, а также сериалы американского и французского производства. Также отмечается, что у Salto будет и свой эксклюзивный контент. О сроках запуска сервиса пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Apple привлекла известную американскую телеведущую Опру Уинфри для создания передач на своем видеосервисе.